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На республиканском конкурсе "Студент года" выбрали лучшего учащегося

В столице прошел гранд-финал. На сцене Минского городского дворца культуры управленцы, экономисты, инженеры, историки и педагоги демонстрировали свои таланты. Победителем стал курсант Института пограничной службы Владислав Федюкович. В качестве награды горнолыжный тур в Логойск и, конечно же, заветная статуэтка. По традиции выбрали и лучшего в номинации "Студент года онлайн". И выбор пользователей соцсетей совпал с мнением жюри.

В финале за звание лучшего студента страны боролись 11 человек. Это победители областных и столичного этапов.

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