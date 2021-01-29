На республиканском конкурсе "Студент года" выбрали лучшего учащегося

В столице прошел гранд-финал. На сцене Минского городского дворца культуры управленцы, экономисты, инженеры, историки и педагоги демонстрировали свои таланты. Победителем стал курсант Института пограничной службы Владислав Федюкович. В качестве награды горнолыжный тур в Логойск и, конечно же, заветная статуэтка. По традиции выбрали и лучшего в номинации "Студент года онлайн". И выбор пользователей соцсетей совпал с мнением жюри.



В финале за звание лучшего студента страны боролись 11 человек. Это победители областных и столичного этапов.



