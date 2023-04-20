На Республиканскую доску Почета будут занесены 64 победителя соревнования за 2022 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 апреля подписал указ № 120 о занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2022 год, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития победителями соревнования признаны 64 организации и региона. В их числе 8 административно-территориальных единиц (Каменецкий и Лунинецкий районы Брестской области, Островецкий и Дятловский районы Гродненской области, Несвижский район Минской области, Брест, Ленинский район Бреста, Центральный район Минска), 11 организаций промышленности, 9 - сельского и рыбного хозяйства, 2 - лесного хозяйства, 3 - осуществляющие деятельность в строительстве. Среди победителей также 31 организация сферы услуг: торговли, здравоохранения, образования, науки, транспорта, культуры, социального обслуживания и другие.