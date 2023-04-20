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На Республиканскую доску Почета будут занесены 64 победителя соревнования за 2022 год

На Республиканскую доску Почета будут занесены 64 победителя соревнования за 2022 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 апреля подписал указ № 120 о занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2022 год, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития победителями соревнования признаны 64 организации и региона. В их числе 8 административно-территориальных единиц (Каменецкий и Лунинецкий районы Брестской области, Островецкий и Дятловский районы Гродненской области, Несвижский район Минской области, Брест, Ленинский район Бреста, Центральный район Минска), 11 организаций промышленности, 9 - сельского и рыбного хозяйства, 2 - лесного хозяйства, 3 - осуществляющие деятельность в строительстве. Среди победителей также 31 организация сферы услуг: торговли, здравоохранения, образования, науки, транспорта, культуры, социального обслуживания и другие.

Занесение на Республиканскую доску Почета является общественным признанием весомого вклада граждан и трудовых коллективов в социально-экономическое развитие страны и повышение ее благосостояния, а также стимулирующим фактором для достижения более высоких результатов в дальнейшем.

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