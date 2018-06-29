3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На Республиканскую доску почета страны занесены названия лидеров 2017 года
Лучшие предприятия и организации - как пример для всей страны в социально-экономическом развитии. Сегодня во время торжественной церемонии на Республиканскую доску почета занесены названия лидеров 2017 года. За этот период в стране очевиден рост экономики, заметна и макроэкономическая стабильность. Среди лауреатов от столицы и центрального региона - предприятие Минскметрострой, Фрунзенский район, а также город Жодино.
Всего же на Республиканскую доску почета занесены названия 64 регионов, городов, предприятий и организаций.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все