На Республиканскую доску почета страны занесены названия лидеров 2017 года

Лучшие предприятия и организации - как пример для всей страны в социально-экономическом развитии. Сегодня во время торжественной церемонии на Республиканскую доску почета занесены названия лидеров 2017 года. За этот период в стране очевиден рост экономики, заметна и макроэкономическая стабильность. Среди лауреатов от столицы и центрального региона - предприятие Минскметрострой, Фрунзенский район, а также город Жодино.