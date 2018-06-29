ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На Республиканскую доску почета страны занесены названия лидеров 2017 года

Лучшие предприятия и организации - как пример для всей страны в социально-экономическом развитии. Сегодня во время торжественной церемонии на Республиканскую доску почета занесены названия лидеров 2017 года. За этот период в стране очевиден рост экономики, заметна и макроэкономическая стабильность. Среди лауреатов от столицы и центрального региона - предприятие Минскметрострой, Фрунзенский район, а также город Жодино.

Всего же на Республиканскую доску почета занесены названия 64 регионов, городов, предприятий и организаций.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все