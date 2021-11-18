На рейс "Иракских авиалиний" из Минска в Багдад зарегистрировались 340 человек

Беженцы, которые так стремились попасть в гостеприимную, как они раньше полагали, Европу, не выдержали такого зверского приема со стороны Польши. По предварительной информации, среди тех, кто пока отказался искать убежище в ЕС (их более 430 человек), женщины и дети, старики. Это специально организованный рейс "Иракских авиалиний".



Как сообщил представитель Iraqi Airways, на рейс зарегистрировались 340 человек, всего заявок - 432. По данным МИД этой страны, планируется, что из Национального аэропорта Минск он вылетит сначала в Эрбиль (столицу иракского Курдистана), после отправится в конечный пункт назначения - Багдад.



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