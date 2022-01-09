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На Рождество Александр Лукашенко посетил столичный храм Преподобных Оптинских старцев
Один из главных праздников церковного календаря отметили на этой неделе по всему миру православные верующие. Особый звон колоколов возвестил о Рождестве Христовом. По традиции этот светлый день проводит в храме и наш Президент. Александр Лукашенко посетил столичный храм Преподобных Оптинских старцев.
В эти рождественские дни мы говорим о добром и искреннем. Зажигаем свечи - символ веры и любви. Просим о крепком здоровье и долголетии для наших семей, родных и близких людей, о мире на нашей земле. И ситуация на планете все больше напоминает, что главная ценность сегодня - это мир и спокойствие.
Александр Лукашенко очень откровенно пообщался с прихожанами о наболевшем и актуальном, о том, каким видится этот год для нашей страны. Он будет непростым, поэтому Беларусь берет более жесткий курс на сохранение суверенитета и укрепление связей с нашими ближайшими союзниками и партнерами.
Много было сказано о ситуации в Казахстане. Кто бы что ни писал, наш миротворческий контингент отправился туда не для того, чтобы воевать, а чтобы помочь братскому народу стабилизировать ситуацию в регионе и не допустить проникновения бандформирований извне.
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