На рубежах из-за колючего забора продолжают погибать животные

За сутки на литовско-белорусской границе погибли лось и косуля. Утром сразу два трупа диких животных обнаружены пограничным нарядом на участке Лидского погранотряда. В первом случае в "концертине" запутался лось. Животное пыталось перейти с литовской на белорусскую сторону. Из-за глубоких ран, оставленных заграждением, животное потеряло много крови и пало. Во втором случае в литовскую колючую проволоку попала косуля. Спасти животное также не удалось.