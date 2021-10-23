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На рубежах из-за колючего забора продолжают погибать животные
За сутки на литовско-белорусской границе погибли лось и косуля. Утром сразу два трупа диких животных обнаружены пограничным нарядом на участке Лидского погранотряда. В первом случае в "концертине" запутался лось. Животное пыталось перейти с литовской на белорусскую сторону. Из-за глубоких ран, оставленных заграждением, животное потеряло много крови и пало. Во втором случае в литовскую колючую проволоку попала косуля. Спасти животное также не удалось.
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