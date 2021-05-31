На реке Сож мужчина крючком зацепил тяжелый пакет - такого улова он не ожидал

Пошел на рыбалку, но такого улова не ожидал. На реке Сож мужчина крючком зацепил довольно тяжелый пакет. Вытянув его из воды, пенсионер увидел внутри револьвер и патроны, после чего позвонил в милицию. По оперативной информации, в барабане оружия находилось 6 боеприпасов. На револьвере, и на патронах не было маркировки.