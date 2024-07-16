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На рынках и в магазинах зеленый бум - рассказали о достойном выборе продуктов и приемлемых ценах
Лето - сезон витаминов. Настоящий зеленый бум сейчас на рынках и в магазинах. Широкий выбор овощей, ягод и зелени, причем по хорошим ценам. Такой результат в том числе благодаря ценовому регулированию со стороны государства. Подробности в сюжете Антона Малюты.
Не только жители, но и гости столицы точно знают, куда надо идти за витаминными покупками. Рабочий день, 9 часов утра. На минской Комаровке настоящий аншлаг. Почему все торговые дороги Минска ведут сюда, мнения людей совпадают.
"Здесь хорошие цены, намного ниже, чем в магазине. Голубика в магазине, например, стоит 17 рублей, а здесь 10-11", - поделилась посетительница Комаровского рынка.
Рынок - это большая конкуренция. Поэтому в борьбе за покупателя все законные средства хороши.
Не допустить необоснованного завышения цен - задача властей. Руку на пульсе держат многие госорганы. Работают весь год, но особенно пристально в высокий сезон. В 2024 году глобальных нарушений выявлено не было. Но, конечно, небольшие колебания цен есть, и это нормально. Погода, урожайность, логистика и спрос со стороны покупателей - все это так или иначе влияет на конечную стоимость.
Нельзя сравнивать цену на товар в упаковке и этот же товар весового сегмента. Потребитель сам вправе, что ему выбрать - более дешевое, то, что он потребит в течение 1-2 дней или что-то, что может храниться несколько суток.
Если говорить более глобально, не только про зелень, на полках хватает базовых товаров по минимальным ценам и деликатесов для гурманов, за которые придется отдать суммы побольше. Согласитесь, если есть такой выбор, значит экономика работает устойчиво и в интересах людей.
Говорить, что у нас цены растут, некорректно. Если сравнивать индекс потребительских цен по отношению к маю, то рост сотавил меньше одного процента. Если сравнивать по отношению к декабрю 2023 года, рост составил чуть больше одного процента.
Понятно, что у такого подхода есть и критики. Но чтобы убедиться в его правильности, достаточно всего лишь зайти в социальные сети. Да, в Беларуси нередко дешевле в разы по сравнению с западными странами. Но, конечно, еще есть над чем работать. Например, снижать зависимость от импорта. Если вернуться к той же зелени, в стране активно строятся и модернизируются теплицы, чтобы на столах белорусов всегда были вкусные, качественные, доступные и, главное, свои продукты.
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