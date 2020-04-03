3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На рынке растет число желающих продать жилье
Курсовые колебания подтолкнули продавцов недвижимости скорректировать свои объявления. На рынке ценовой разворот.По оценкам экспертов, показатель минувшей недели самый низкий с начала этого года. Пик повышения цен пришелся на начало февраля. Но уже несколько недель подряд, например, в столице растет число желающих продать жилье. Только с начала марта общее предложение вторички выросло на 1,5 тысячи квартир, а вот среднее число продаж по месяцу намного меньше. Как следствие - цены снижаются.
Самый высокий процент скидок наблюдается сейчас в сегменте 1-комнатных квартир. Причем, большой процент предложений по квартирам построенных в 2019 году, владельцы которых и были нацелены на перепродажу и сейчас стремятся поскорее зафиксировать прибыль. Эксперты делают осторожный прогноз, что основная волна ценовой коррекции еще впереди.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП