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На Сахалине готовы встречать белорусских туристов
Туристы из Беларуси нам интересны. Мы готовы их встречать, показывать наши достопримечательности, тем более что Сахалин динамично развивается, строятся новые гостиницы. Об этом в фильме "Сахалин: ближе некуда!" рассказалминистр туризма Сахалинской области России Артем Лазарев.
По его словам, может возникнуть вопрос с дополнительным авиасообщением. Летом в регион только из Москвы три рейса в сутки. "Сейчас закончится реконструкция аэропорта. Это произойдет уже в первой половине текущего года, и у нас появится возможность принимать большепассажиров", - отметил министр.
Сахалинская область граничит с Камчатским, Хабаровским и Приморским краями, на юге - с Японией. Это единственная область в России, которая состоит только из островов, и самый большой - Сахалин. С приезжими, точнее прилетевшими, знакомство местные начинают с вопроса: "Вы, с материка?". Здесь, на острове, очень любят гостей.Ежегодно много туристов приезжает именно на горнолыжный курорт.
Нельзя не сказать о нашем спортивном туристическом комплексе - это жемчужина Сахалинской области и всего Дальнего Востока. Курорт не в первый раз становится победителем в номинациях "Лучший домашний курорт" и "Лучший курорт Дальнего Востока".Мы ежегодно принимаем большое количество туристов. По итогам прошлого сезона чуть больше 240 тысяч человек посетили Сахалинскую область, а именно горнолыжный комплекс.
Сахалинская область - ресурсный регион. Со значительными запасами нефти, газа, угля. Много полезных ископаемых, водно-биологические, лесные, рекреационные и бальнеологические ресурсы. Хотя за последним, по словамминистра туризма Сахалинской области,все-таки готовы отправиться в большое путешествие в Беларусь!
Смотрите весь фильм ЗДЕСЬ
Отвечая на вопрос, интересна ли Беларусь жителям Сахалина,Артем Лазаревсказал: "У меня очень много знакомых посещают Беларусь в первую очередь ради санаторно-курортного лечения. Я знаю, что это очень развито в Беларуси, очень доступно, очень интересно".
Беларусь и Сахалинская область, несмотря на расстояние, разные часовые пояса, интересны друг другу, выгодны, мы близки исторически и в настоящем ближе некуда.
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