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На Сахалине ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильной метели, этот же циклон накрыл Японию
На Сахалине ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильной метели. В 11 районах объявлена сильная лавинная опасность. Сугробы выросли выше человеческого роста, и местным жителям приходится рыть снежные тоннели, чтобы выйти из дома.
И этот же циклон накрыл Японию. В некоторых регионах падает до 10 см снега в час. На трассах - многокилометровые пробки. Местные СМИ пишут, что за сутки может выпасть до 80 см осадков. Коммунальные службы не в состоянии противостоять таким катаклизмам погоды, ожидается, что снегопад продолжится до завтра.
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