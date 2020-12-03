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На сайт athletes.by ведутся DDoS-атаки
Такое положение дел, видно, кого-то очень не устраивает. Реальная картина кого-то явно разражает. Как сообщает служба технической поддержки этого интернет-ресурса, на сайт athletes.by ведутся DDoS-атаки. Происки недоброжелателей приводят к перебоям в работе сайта. С этим уже разбираются сотрудники других ведомств. Первоначально злоумышленники пытались получить доступ к административной части сайта, чтобы изменить его вид. После того как добиться этого не получилось, киберпреступники начали атаки. Сейчас на сайте отображено около двух с половиной тысяч подписей. Но на самом деле подписей уже гораздо больше. Сейчас они обрабатываются и будут дозагружены.
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