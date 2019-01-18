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На сайте МЧС представлена интерактивная карта купелей

Для крещенских купаний по всей стране будут оборудованы свыше 160 купелей. МЧС на своем сайте представило интерактивную карту купелей. Дежурство на них будут вести водолазы ОСВОДа, спасатели, медики и милиция. При необходимости специалисты расскажут о том, как подготовиться к погружению, а в случае нештатной ситуации окажут помощь.

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