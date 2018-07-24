Пилотам, будем надеяться, не помешает ненастная погода. На сегодня синоптики снова прогнозируют дожди и грозы. Будет жарко. В целом же температура на этой неделе превысит климатическую норму почти на четыре градуса. Дожди прекратятся только к концу недели. В выходные - до 30-ти со знаком плюс.