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На сегодня в Минской области собрано более 1 миллиона
930 тысяч тонн зерна. Десять районов региона обработали свои поля. А хозяйства Дзержинского, Минского, Пуховичского и Слуцкого районов также приближаются к завершению жатвы.И самый большой урожай на сегодня в Слуцком районе. Намолочено более 160 тысяч тонн зерна. Не намного отстают хлеборобы Минского района.Здесь аграрии собрали 151 тысячу тонн. Далее идет Копыльский район с намолотом более 145 тысяч тонн зерна. Топ-лист по урожайности возглавляет Несвижский район - 67 центнеров с гектара. Далее Дзержинский район - 57. В тройке лидеров Клецкий и Минский районы. Там зерновые дают по 56 центнеров с гектара. Средняя урожайность на сегодня значительно выше прошлогодней - 41 центнер с гектара.
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