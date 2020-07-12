В Беларуси выздоровели 55 тысяч 380 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

Данные от Минздрава Беларуси. На сегодня выздоровели и выписаны 55 тысяч 380 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрированы 64 тысячи 932 человека с положительным тестом на коронавирус. Проведено миллион 134 тысячи 653 исследования. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 464 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.