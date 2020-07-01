Статистику по COVID в Беларуси опубликовал Минздрав. На сегодня выздоровели и выписаны 47 553 пациента с подтвержденным ранее коронавирусом. Всего зарегистрированы 62 424 человека с положительным тестом на COVID-19. Проведен 1 миллион 13 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции умерли 398 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной COVID-инфекцией.