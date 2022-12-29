На сельскохозяйственное поле упало три больших осколка ракеты, они еще взрывоопасны

Обломки ракеты упали в 60 метрах от сельского дома в деревне Горбаха. Сотрудники милиции оцепили территорию, людей отвели на безопасное расстояние, на месте развернули эвакуационный пункт.

Наш корреспондент Мария Тройнич также находится на месте событий.

Обломки украинской ракеты упали в 60 м от домов

Здесь находятся части ракеты. На сельскохозяйственное поле упало три больших осколка. Они еще взрывоопасны, территория оцеплена.

Дома находятся буквально в 60 м от падения осколков. По словам местных жителей, от ударной волны дрожали стекла. Сейчас людей расселили к родственникам на безопасное расстояние.

Помощь местному населению готовы оказать медики и спасатели. В населенном пункте дежурят несколько машин.

Сегодня на территории Ивановского района вблизи населенного пункта Горбаха установлен факт падения управляемой ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300. При падении жертв и пострадавших нет. Проводятся соответствующие проверочные мероприятия. По факту будет установлена принадлежность данного объекта и причины падения. Сергей Кохнюк, военный комиссар Ивановского района