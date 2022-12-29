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На сельскохозяйственное поле упало три больших осколка ракеты, они еще взрывоопасны
Обломки ракеты упали в 60 метрах от сельского дома в деревне Горбаха. Сотрудники милиции оцепили территорию, людей отвели на безопасное расстояние, на месте развернули эвакуационный пункт.
Наш корреспондент Мария Тройнич также находится на месте событий.
Обломки украинской ракеты упали в 60 м от домов
Здесь находятся части ракеты. На сельскохозяйственное поле упало три больших осколка. Они еще взрывоопасны, территория оцеплена.
Дома находятся буквально в 60 м от падения осколков. По словам местных жителей, от ударной волны дрожали стекла. Сейчас людей расселили к родственникам на безопасное расстояние.
Помощь местному населению готовы оказать медики и спасатели. В населенном пункте дежурят несколько машин.
Сегодня на территории Ивановского района вблизи населенного пункта Горбаха установлен факт падения управляемой ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300. При падении жертв и пострадавших нет. Проводятся соответствующие проверочные мероприятия. По факту будет установлена принадлежность данного объекта и причины падения.
Недалеко от места падения ракеты работает эвакуационный пункт. Специалисты оказывают помощь нуждающимся. Параллельно продолжают работать сотрудники Министерства обороны и Министерства внутренних дел, а также Следственного комитета. Работать продолжат и ночью. Для этого в ближайшее время установят осветительную мачту.
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