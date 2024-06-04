На сельскохозяйственном форуме "Белагро" выберут лучшую корову, определят лучшего пахаря и накормят ухой всех желающих

На площадке Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" стартует главный сельскохозяйственный форум - "Белагро". Посетители смогут ознакомиться с передовыми направлениями и разнообразием сельхозтехники. Форум традиционно соберет не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег и партнеров.

Чем отметится "Белагро" в нынешнем году, рассказала Ольга Анищенко.

Вот уже несколько лет, пожалуй, самая большая открытая площадка приглашает всех, для кого аграрное дело - это дело жизни. Здесь те, кто развивает животноводство, переработку, те, кто повышает урожайность, производители техники, ученые, да и просто любители работать на земле. Выставка "Белагро" никогда не закрывала двери для тех, кто в душе и на деле дачник. Подобрать рассаду или присмотреться к техническим ноу-хау - вход сюда свободный.





"Белагро" - это демонстрация того, что будет в полях завтра: какие машины, технологии, как будет работать наука. Т.е. все последние достижения везут первым делом сюда. И все точно знают: здесь это увидит большое число специалистов, зарубежных гостей. МТЗ, например, обещает показать рекордное число техники. Все, что заявлено, - или новое, или обновленное. Массовый потребитель все это увидит впервые. Но "Белагро" - это не только себя показать. Приехало много гостей. Никакие санкции это не изменили.



Впервые участвуют Казахстан, Кыргызстан, Монголия. Всего 11 стран, три десятка делегаций. Широкое российское представительство - 13 регионов. Мы видим повышенный интерес со стороны России в сотрудничестве в АПК. Наверняка этот запрос получит продолжение в виде новых договоренностей и контрактов. Все самое актуальное в агропроме обсудят на аграрном форуме: впереди большая деловая программа.



