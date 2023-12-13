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На севере Беларуси планируют собрать 36 тонн еловых и сосновых шишек с улучшенным генетическим кодом
Зима - время не только забав и новогодних чудес, но и время для сбора урожая шишек. На севере страны лесхозы приступили к заготовке сырья. Это основа будущего леса. Урожай отправляют в лесосеменной центр в Глубоком - один из четырех в стране, где семена лесных культур перерабатывают и подготавливают к хранению. Ольга Масловская изучила всю цепочку.
Время собирать урожай шишек
Лесовод Полоцкого лесхоза Ольга Велюго рассказал, что шишка должна быть не меньше 5 см. Берут только здоровые шишки нового урожая.
В лесу работники Полоцкого лесхоза проводят весь световой день. Работа по сбору не простая: на высоте, вручную и в любую погоду.
В этом году не очень удобно собирать, снега много. Сначала надо обтрясти дерево, а потом уже собирать. Утепляемся, как можем. Не стоим, а двигаемся.
На специальных плантациях берут шишки с улучшенной генетикой
Сейчас сбор идет на плантации сосны обыкновенной. Сразу и не узнаешь в пышном раскидистом дереве корабельную сосну. Такую крону регулярными стрижками формируют специально - по-другому к шишкам не подобраться.
Цель - собрать шишку с улучшенным генетическим кодом. В лесу лесная шишка, а на плантации - улучшенная, селекционная. Они собирались с улучшенных деревьев.
Плантации служат 30 лет
Плантации служат три десятка лет. Потом на их месте закладывают новые насаждения. Шишки ели берут каждый год, а вот сосновым, чтобы созреть, времени надо в два раза больше.
Из леса - в цех переработки
Из леса шишки попадают в цех переработки лесосеменного сырья. Там их очищают, сортируют, сушат, извлекают семена и отправляют на хранение.
В Глубоком действует один из четырех в стране лесосеменных центров. На конвейере - первые килограммы нового урожая. Важно не пропустить в переработку поврежденные шишки.
Червивые, поврежденные, старые прошлогодние и маленькие шишки удаляем.
Генофонд белорусских лесов
Далее - почти десяток операций. Итог - в этой холодильной камере. Семена лесных культур хранят при минусовой температуре до десяти лет.
Выход семян по сосне 1,2 -1,5 % - из 100 кг шишек получается семян 1,2 или 1,5 кг. По ели выход 2, 7- 35 % от веса сырья.
Из семян выращивают посадочный материал. Причем, это не только привычные ель и сосна. Есть кедр сибирский, карельская береза, пихта, лиственница. Эти культуры пользуются спросом у ландшафтных дизайнеров.
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