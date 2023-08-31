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На севере Беларуси устраняют стихийные повреждения леса

На севере Беларуси устраняют стихийные повреждения леса

Работники лесхозов на севере Беларуси обследуют леса на предмет стихийных повреждений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства лесного хозяйства.

В некоторых регионах Беларуси 30 августа прошли сильные дожди с мощными порывами ветра, скорость которого доходила до 20-27 м/с. "За считанные минуты сильный ветер буквально смял порядка 30 га леса в Куринском лесничестве Суражского лесхоза Гродненской области. И это не единственная болезненная точка на карте для лесоводов северного региона. В настоящее время работники лесхозов области обследуют гослесфонд на предмет причиненных стихией повреждений", - рассказали в пресс-службе.

К ликвидации последствий непогоды еще на рассвете приступили и работники Сморгонского опытного лесхоза. "Около 50 работников вышли на расчистку дорог от поваленных деревьев, чтобы жители и гости Сморгонщины смогли проехать к месту работы или по другим делам", - отметили в Минлесхозе.

Специалисты Сморгонского опытного лесхоза продолжают обследования государственного лесного фонда, выявляя буреломы и ветровалы, вызванные вчерашней стихией. По предварительным данным, вырубке подлежит около 4 га сплошных и 30 га выборочных рубок.

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