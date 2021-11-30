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На шоссе Минск - Могилев бесправник опрокинулся в кювет

Утренняя авария на Могилевском шоссе. Недалеко от поселка Сосны бесправник опрокинулся в кювет. Как рассказали в ГАИ, около 7 часов 54-летний водитель, находясь за рублем автомобиля "Мазда", не справился с управлением, попал в занос и опрокинулся в кювет. Выяснилось, что мужчина в прошлом году был лишен прав за езду в нетрезвом виде. На место аварии помимо инспекторов Госавтоинспекции выехали следователи и эксперты для осмотра места происшествия и опроса очевидцев.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. По республике прогнозируется мокрый снег, сильные метели по северу страны, на дорогах гололедица. ГАИ призывает участников дорожного движения к предельному вниманию. В целях безопасности организована работа спецтехники по обработке проезжей части противогололедными составами.

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