На шоссе Минск - Могилев бесправник опрокинулся в кювет

Утренняя авария на Могилевском шоссе. Недалеко от поселка Сосны бесправник опрокинулся в кювет. Как рассказали в ГАИ, около 7 часов 54-летний водитель, находясь за рублем автомобиля "Мазда", не справился с управлением, попал в занос и опрокинулся в кювет. Выяснилось, что мужчина в прошлом году был лишен прав за езду в нетрезвом виде. На место аварии помимо инспекторов Госавтоинспекции выехали следователи и эксперты для осмотра места происшествия и опроса очевидцев.