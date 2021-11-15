На шоу "X-Factor в Беларуси" определили 14 финалистов

Позади телекастинги и изнурительный этап тренировочного лагеря, где каждый из участников демонстрировал не только природные таланты, но и силу духа. Тест на стойкость прошли не все. В команды звездных наставников попали путем жребия: Ольга Бузова, Сергей Соседов, Руслан Алехно и Серега тянули колоды с фотографиями оставшихся по итогам всех испытаний конкурсантов, затем каждый из самородков должен был подтвердить свое право находиться в проекте. Таким образом был сформирован командный список.