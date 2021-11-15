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На шоу "X-Factor в Беларуси" определили 14 финалистов

Люди-икс существуют. На шоу "X-Factor в Беларуси" накануне вечером определили 14 финалистов.

Позади телекастинги и изнурительный этап тренировочного лагеря, где каждый из участников демонстрировал не только природные таланты, но и силу духа. Тест на стойкость прошли не все. В команды звездных наставников попали путем жребия: Ольга Бузова, Сергей Соседов, Руслан Алехно и Серега тянули колоды с фотографиями оставшихся по итогам всех испытаний конкурсантов, затем каждый из самородков должен был подтвердить свое право находиться в проекте. Таким образом был сформирован командный список.

Имя 14-го финалиста телезрители узнают в прямом эфире 20 ноября на "Беларусь 1"

Прямо сейчас на ваших экранах имена финалистов шоу "X-Factor в Беларуси". Они продолжат бороться за победу, биться из последних сил и нот, чтобы стать знаменитым. В команде Сергея Соседова и Руслана Алехно - только три участника. А вот Ольга Бузова и Серега дали шанс четверым.Имена 13финалистов уже известны. Кто же станет 14-м участником проекта и четвертым из команды Сергея Пархоменко, телезрители узнают в прямом эфире 20 ноября на "Беларусь 1".

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