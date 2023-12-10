На сходку в Киеве с миру по нитке собрали беглых - неравнодушные передали журналистам записи разговоров

Караван идет, пока собаки лают. Применимо к следующей ситуации, где никто не думает про созидание или развитие - там, в голове, только маниакальное желание захватить власть любым способом. И если три года назад это еще пытались упаковать под мирные протесты, цветы и белые ленточки, то сегодня кровожадных планов никто не скрывает. А Запад активно поддерживает и спонсирует головорезов. Лучше всего это делать через тех, кто уже привязан к камню, идущему на дно. Например, через киевский режим. На неделе вскрылись подробности конференции, которую организовали украинские власти на американские деньги. А мишенью была Беларусь.

На шабаш с миру по нитке собрали беглых. Те, хоть и давно переругались, такой случай не упустили. Ведь на повестке - вооруженное вторжение под названием "путь к свободе". В их понимании это поход на танке прямо на Минск. Подробности плана, конечно, не хотели выносить на публику, - отсюда и методы конспирации. Эти смельчаки бегали по закоулкам, меняя локации, чтобы самим не стать мишенью. Но неравнодушные к нашей общей судьбе в Киеве есть - передали белорусским журналистам записи разговоров. Выводы делать только вам.

Террор на экспорт

Власть надо брать нагло, с оружием в руках, потом жестокие люстрации, вступление в НАТО. Это депутат Верховной рады Украины Соболев говорит про Беларусь. Произносит речь войны по конспекту майдана. Будто мы не видели, чем это всегда заканчивается.





В первых рядах - "кровавые мальчики", террористы так называемого полка Калиновского. Поход на Минск - их голубая мечта. Для осуществления которой нужно оправдание - политическая ширма из беглого материала.





Полк Калиновского оперативно обеспечивается военной контрразведкой Украины. Он находится постоянно в поле зрения подразделения СБУ. Поскольку военная контрразведка является подразделением СБУ Украины, соответственно, под плотным контролем СБУ. А так как выполняется боевая задача, и боевая задача предполагает некоторые неблаговидные действия. То контрматериал на каждого из них собран, он имеется. Закрепление произошло уже. Фактически это персонал, это резидентура, в будущем готовая развернуться. Алексей Захаров, ветеран контрразведки КГБ Беларуси, генерал-майор

За фактом конференции эксперты видят новый глобальный проект. Идет трансформация, конечная цель которой - террор по заказу Запада. И госпереворот в тех же интересах.

В мероприятии принимали участие беглые - радикальная оппозиция, непримиримая оппозиция всех мастей. Можно обоснованно предположить, что действует сильная рука. Т.е. есть заказчик (на языке спецслужб - это спецслужбы консолидированного Запада или разведсообщества НАТО) и действует инструментарий в лице оппозиционных сил. Он переструктурируется под военные действия. В структуре с подчиненностью воинским формированиям и выполняющим боевые задачи может выполнять агрессивные острые мероприятия спецслужб. Алексей Захаров, ветеран контрразведки КГБ Беларуси, генерал-майор

Вот такая "благодарность" Украины за то, что уже 10 лет делает Беларусь.

Минск постоянно призывает остановить братоубийственную войну. Президент принимает лидеров "нормандской четверки", которые подписывают несколько пакетов соглашений. И все они срываются кураторами из Лондона и Вашингтона. Меркель и Порошенко потом открыто в этом признаются.

Все это время и Беларусь у них на прицеле, им надо разорвать три братских народа. А беглые в этом проекте - всего лишь инструмент.

Уже морально сформированные предатели своего прошлого и будущего.





Мир и спокойствие в Беларуси - прямая заслуга политического руководства, мы готовы быть донором безопасности в регионе. В то же время с другой стороны - готовятся банды террористов, закладываются схроны с оружием, идут постоянные попытки диверсий и провокации. Только в этом году задержано от 30 до 40 агентов украинских спецслужб.

Если ранее оппозиция выполняла задачи по сбору информации, которая действительно наносила ущерб безопасности Республики Беларусь, то те задачи, которые выполняются сейчас, и те задачи, которые могут быть выполнены после этой реструктуризации, когда во главе будет стоять некая милитаристски настроенная оппозиционная верхушка, они будут действительно использоваться как оружие. Граждане Беларуси, которые хотят спокойствия своих семей и своих детей, должны пересмотреть ситуацию, в которой находятся. И какие-то досужие разговоры о том, что хорошо и что плохо, должны соизмеряться с тем, что намеренно может распространяться какая-то информация через спецслужбы и могут осуществляться провокационные действия. В этой связи Комитет открыт и доступен. Здесь не заградительные отряды. В КГБ работают люди, которые вас всегда поймут. В это тяжелое время общество должно консолидироваться. И задачи эти нужно решать вместе в интересах будущего наших детей, нашей Родины. Алексей Захаров, ветеран контрразведки КГБ Беларуси, генерал-майор