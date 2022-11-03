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На сколько в следующем году повысят налог на одну квартиру? Вот что рассказали в МНС
В МНС Беларуси рассказали, повысят ли в следующем году налогна одну квартиру и на сколько, пишет БелТА.
Начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский уточнил, что законопроектом, предусматривающим изменение Налогового кодекса, на следующий год заложено незначительное увеличение (на 10 %) размера расчетной стоимости одного квадратного метра жилья.
"Сегодня этот размер составляет Br 810 и в несколько раз меньше рыночной стоимости, - пояснили в Министерстве по налогам и сборам. - При расчетной стоимости Br 810 за кв.м жилья налог за квартиру площадью 48,2 кв.м за 2022 год составит Br 39,04. В случае увеличения расчетной стоимости на 10 % (т.е. составит Br 891) налог за такую же квартиру за 2023 год, который надо будет уплатить в 2024 году, составит Br 42,95".
Фото:pixabay.com
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