На сколько в следующем году повысят налог на одну квартиру? Вот что рассказали в МНС

"Сегодня этот размер составляет Br 810 и в несколько раз меньше рыночной стоимости, - пояснили в Министерстве по налогам и сборам. - При расчетной стоимости Br 810 за кв.м жилья налог за квартиру площадью 48,2 кв.м за 2022 год составит Br 39,04. В случае увеличения расчетной стоимости на 10 % (т.е. составит Br 891) налог за такую же квартиру за 2023 год, который надо будет уплатить в 2024 году, составит Br 42,95".