Сегодня на "Славянском базаре" торжественно стартовали Дни Союзного государства. На площади Победы в Витебске возложили цветы к мемориалу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков.

Жюри огласило лучших в международном детском музыкальном конкурсе. Наша София Рустамова - лауреат первой премии. Сегодня же участники детского конкурса передали творческую эстафету взрослым - состоялась жеребьевка. Беларусь представляет Самир Елчиев.

В первый конкурсный день он выйдет на сцену под номером 15. А во второй - под № 7 . Из фестивального Витебска - Марина Романовская.

Фестивальному Витебску не до сна! Прямо сейчас в Летнем амфитеатре гала-концерт "Союзное государство приглашает". Любимым артистам аплодирует 6-тысячный зал. Этот день был максимально насыщен событиями. Мы постарались успеть везде. И сейчас - самые яркие моменты из самого сердца праздничного Витебска.

Хлебосольные подворья от приграничных районов Беларуси и России - уже традиция "Славянского базара". Такая любимая гостями фестиваля. А для хозяек - настоящий кулинарный балт. Вкусно - за каждым столом. Потому что приготовлено с любовью, да еще и под фестивальные ритмы.

У нас давно сложились тесные контакты с приграничными районами Республики Беларусь. Эти связи как культурные, так и спортивные и просто человеческие, потому что мы - два братских народа. Дмитрий Петров, глава Усвятского района Псковской области России

Дни союзного государства - это череда интереснейших проектов. За круглым столом обсудили перспективные проекты и новые направления сотрудничества для развития славянской культуры. И это больше, чем диалог. Витебск радует гостеприимством. И уже в следующем году фестивальная столица примет Форум регионов Беларуси и России.

Значимо, что вчера под сводами Летнего амфитеатра прозвучали слова приветствия Президента России. Мы видели, какие эмоции у горожан, гостей праздника. Это эмоции не одного дня. Это эмоции на фундаменте нашего единства и готовности помогать друг другу в равноправном диалоге и быть честными и надежными братьями и сестрами. Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства

Это встречи на разных уровнях, начиная от встречи межрегиональных организаций и обсуждения экономических совместных проектов и дальнейших возможных усилений этих проектов, и заканчивая молодежными площадками, где мы говорим про молодежную политику. Те делегации, которые присутствуют здесь, это только вершина айсберга. Общение происходит, и все получает дальнейшее развитие. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Смоленск, Псков, Великий Устюг! С традиционными ремеслами своих регионов знакомят народные умельцы. Изысканные изделия и мастер-классы - на "Славянском базаре" есть все, что только душа пожелает.

Угощения, квесты, танцы, фотозоны, игры для всей семьи. Праздничная площадка от фабрики "Витьба" - это уже полюбившаяся локация гостей "Славянского базара". Здесь ждут всех, кто хочет интересно провести фестивальные дни. Самые активные получат подарки.

Промо-палатка с детским активностями, там проходят мастер-классы для детей, есть огромное лего, в которое дети могут поиграть. В промо-палатке для взрослых - настольные игры, интерактивные развлечения. У нас есть лаунж-зона, шатер с дегустацией. Юлия Кириченко, начальник отдела маркетинга фабрики "Витьба"

Сегодня был дан старт Дням молодежи на "Славянском базаре". Молодые и креативные будут зажигать в городе над Двиной и завтра!

Особенным этот день стал для участников международного детского музыкального конкурса. Сегодня - торжественная церемония награждения. Наша София Рустамова - лауреат первой премии. Вторая премия у России и Армении, третья- у Кыргызстана и Узбекистана. А обладатель Гран-при стал известен накануне. Им стал юный участник из Казахстана.

Музыкальная эстафета - у участников международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Уже завтра представители пятнадцати стран выйдут на сцену Летнего амфитеатра.