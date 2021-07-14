В Витебске открыли памятную доску Р. Бассу

Память об этом человеке всегда останется глубоко у меня в сердце. И все, что он сделал для "Славянского базара", все, что он сделал для белорусской культуры, является самым высшим достижением. В фестивальном Витебске позывные "Славянского базара" звучат даже на железнодорожном вокзале. Из Минска до Витебска и обратно начал курсировать дополнительный поезд. Подобрано максимально удобное время для гостей форума искусств.

Константин Москович, народный артист Молдовы