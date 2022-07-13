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На "Славянском базаре в Витебске" подняли главный флаг XXXI международного форума
Долгожданный и всеми любимый фестиваль стартовал официально!
Традиционная церемония не обошлась без главного тембра "Славянки". Елена Спиридович напомнила зрителям поименно всех триумфаторов "Базара", кто побеждал в Витебске с 1992 года. Миссия поднять флаг в небо за лауреатом первой степени на детском конкурсе прошлого года - белорусом Константином Мазуркевичем и обладателем Гран-при конкурса молодых исполнителей Рухией из Казахстана.
Впереди увертюра к фестивалю. На сцене Летнего амфитеатра развернут цирковую арену. Напомним, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры" в этом году стали лауреатом спецпремии Президента "Через искусство к миру и взаимопониманию". Церемония открытия новой звезды пройдет завтра на Площади звезд.
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