На "Славянском базаре в Витебске" подняли главный флаг XXXI международного форума

Традиционная церемония не обошлась без главного тембра "Славянки". Елена Спиридович напомнила зрителям поименно всех триумфаторов "Базара", кто побеждал в Витебске с 1992 года. Миссия поднять флаг в небо за лауреатом первой степени на детском конкурсе прошлого года - белорусом Константином Мазуркевичем и обладателем Гран-при конкурса молодых исполнителей Рухией из Казахстана.