ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На "Славянском базаре в Витебске" подняли главный флаг XXXI международного форума

Долгожданный и всеми любимый фестиваль стартовал официально!

Традиционная церемония не обошлась без главного тембра "Славянки". Елена Спиридович напомнила зрителям поименно всех триумфаторов "Базара", кто побеждал в Витебске с 1992 года. Миссия поднять флаг в небо за лауреатом первой степени на детском конкурсе прошлого года - белорусом Константином Мазуркевичем и обладателем Гран-при конкурса молодых исполнителей Рухией из Казахстана.

Впереди увертюра к фестивалю. На сцене Летнего амфитеатра развернут цирковую арену. Напомним, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры" в этом году стали лауреатом спецпремии Президента "Через искусство к миру и взаимопониманию". Церемония открытия новой звезды пройдет завтра на Площади звезд.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все