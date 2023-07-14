На "Славянском базаре в Витебске" завершилась жеребьевка конкурса молодых исполнителей

Беларусь представляет Самир Елчиев. С 2016 года неоднократно побеждал в международных, республиканских, региональных конкурсах и фестивалях. Имеет опыт работы с Национальным академическим концертным оркестром Беларуси. В первый конкурсный день на сцену наш конкурсант выйдет под номером 15. А во второй - под номером 7.