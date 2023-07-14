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На "Славянском базаре в Витебске" завершилась жеребьевка конкурса молодых исполнителей

Витебск продолжает звучать мелодиями "Славянского базара". Завершилась жеребьевка XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни.

Беларусь представляет Самир Елчиев. С 2016 года неоднократно побеждал в международных, республиканских, региональных конкурсах и фестивалях. Имеет опыт работы с Национальным академическим концертным оркестром Беларуси. В первый конкурсный день на сцену наш конкурсант выйдет под номером 15. А во второй - под номером 7.

За Гран-при поборются представители пятнадцати стран. Первый конкурсный день уже завтра. В Летнем амфитеатре прозвучат славянские хиты.

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