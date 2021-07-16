На "Славянском базаре" водную гладь Западной Двины украшают участники феста "На семи ветрах"

Ольга Масловская сейчас находится на прямой связи.



С самого утра на разных площадках - а их у "Славянского базара" больше десяти - идут репетиции, встречи со звездами, вернисажи.



Чтобы стать участником фестиваля, достаточно выйти на улицы города. Седьмой год в дни музыкального праздника в Витебск приезжают перформеры, уличные театры, коллективы, чье творчество шире стен концертных залов. Мосты, улицы, скверы, площади, а в этом году еще и водную гладь Западной Двины своими шоу украшают участники феста "На семи ветрах".







Одна из фестивальных традиций - дождь. Он неизменный спутник "Славянского базара в Витебске". Однако в этот раз синоптики прогнозируют только аномальные для северной столицы Беларуси плюс 32. На выручку пришли спасатели. С периодичностью в час расчеты МЧС организовывают перфоманс "дождь по расписанию".



Ночью - концерт "Золотой хит", а пока вопросы от журналистов Алисе Мон, Ирине Шведовой и солистам группы "Дискомафия".







Кстати, на юбилейном фестивале корреспондентом может стать каждый. Организаторы "Славянского базара" пригласили всех поучаствовать в документальном проекте «Один день из жизни фестиваля». Лучшие снимки презентуют в день закрытия форума.



Скоро начнется жеребьевка участников ХХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни



Менее чем через час начнется жеребьевка участников ХХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Беларусь в этом году во взрослом состязании представляет Даниил Мышковец. Под каким номером выйдет на конкурсную сцену наш артист, расскажем в следующих выпусках новостей.

