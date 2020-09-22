На "Славянском братстве - 2020" сегодня начнется второй этап учений

В Беларуси продолжается стратегическое учение "Славянское братство - 2020". Сегодня начался второй этап белорусско-российских маневров. Его характер - оборонительный. Задействуют около 6 тысяч военнослужащих и более полутысячи единиц боевой техники. При этом от Вооруженных Сил России участвуют около 1 000 человек и до 100 единиц боевой техники. Анонс сегодняшнего дня - в материале Юрия Шевчука.



Уже сегодня на "Славянском братстве - 2020" начнется второй этап учений. На этот день запланировано много упражнений, но среди них самые основные - это десантирование техники и личного состава парашютным способом, а также переброска техники на угрожаемое направление".



Сегодня к учениям присоединится авиация. Прикрывать спецназ во время десантирования будут истребители. По легенде состоится даже воздушный бой между самолетами МиГ-29 и Су-30. После высадки разведгрупп подключится и штурмовая авиация, которая уничтожит противника с воздуха. Также сегодня пройдет захват рубежа и отражение попыток прорыва противника. Ну а в финале войска освободят захваченный населенный пункт и организуют засады на маршрутах бандформирований.



Планируется, что продлится "Славянское братство - 2020" до 25 сентября в форме оперативно-тактического учения. Основной месседж дальнейших практических действий – ведение совместных операций в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.



Продлятся сегодняшние упражнения вплоть до поздней ночи. Планируется, что в темноте военные должны провести действия на рубежах блокирования, а также отразить попытки прорыва незаконных бандформирований.



