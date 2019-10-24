Октябрь продолжает радовать солнечной погодой, но уже на следующей неделе прогнозируют снег. Завтра в столице пасмурно и до 12 тепла. В выходные опять выглянет солнце. А с понедельника похолодает, днем столбик не поднимется выше 10 градусов. А затем и вообще опустится до 0.