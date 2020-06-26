ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На следующей неделе состоится финал конкурса социальных проектов Social Weekend

За 15 сезонов более трех с половиной тысяч полезных идей со всей страны были разработаны, поддержаны и самые лучшие реализованы! Этим летом на финише 17 стартапов. От создания в Минске тематической набережной до виртуального музея и школы программирования.

Центр помощи диким животным - реализованный стартап

Вот уже пять лет свою идею успешно развивает и минчанка врач-педиатр Ирина Трояновская. Под Дзержинском она с командой единомышленников создала Центр помощи диким животным. Здесь приют нашли лебеди, носухи, еноты, лисы. Каждого постояльца хозяйка знает лично.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все