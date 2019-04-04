На службу в Вооруженные Силы Беларуси призовут 100 офицеров запаса

Соответсвующий указ подписал Президент. Согласно документу на службу в этом году призываются мужчины в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва. Указ вступает в силу после его официального опубликования.



