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На службу в Вооруженные Силы Беларуси призовут 100 офицеров запаса

Соответсвующий указ подписал Президент. Согласно документу на службу в этом году призываются мужчины в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

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