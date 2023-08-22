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На смену жаре пришли грозы и ветер
На смену жаре в Беларусь пришли грозы и порывистый ветер. Это повод сотрудникам МЧС напомнить о правилах поведения в такую погоду. Если ненастье застигло на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, но не под деревьями. Чаще всего молния бьет в высокие одиноко стоящие деревья. Если гроза началась во время поездки на автомобиле, заглушите двигатель и не дотрагивайтесь до ручек авто - они могут стать проводниками электричества.
Чтобы отдых на пляже прошел без происшествий, необходимо соблюдать правила безопасности. В первую очередь не следует смешивать купание в водоеме и алкоголь - это самая частая причина гибели. Не оставляйте детей без присмотра, а лучше держите их рядом. Сотрудники МЧС и ОСВОД круглосуточно мониторят ситуацию на воде и готовы оказать помощь в кратчайшие сроки. В расписании ежедневного мониторинга осмотр береговой линии по суше и с воды, дежурство возле популярных и многолюдных пляжей и регулярные тренировки на станциях.
Тем временем сохраняется пожароопасная ситуация в лесах Минской области. Зеленые зоны на карте только в Мядельском, Борисовским и Березинским районах. В остальных посещение массивов ограничено, а в Пуховичском и вовсе запрещено. Перед походом в лес следует ознакомиться с интерактивной картой Минлесхоза.
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