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На Солнце произошла вспышка наивысшей мощности

На Солнце произошла вспышка наивысшей мощности

Вспышка наивысшей мощности произошла на Солнцеутром 8 мая, в ближайшие дни возможны сильные магнитные бури. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, пишет БЕЛТА.

Вспышку зарегистрировали примерно в 8:00 по минскому времени. Космические коронографы подтвердили движение выброса к Земле. По прогнозам, солнечные массы достигнут нашей планеты 11 мая.

Специалисты пришли к выводу, что вспышка может привести к сильной магнитной буре. Магнитные бури вызывают сбои в системах связи и спутниковой навигации, а также приводят к ухудшению самочувствия у метеозависимых людей.

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