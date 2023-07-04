На Солнце зафиксировали мощнейшую за последние 20 лет вспышку

На Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка за последние 20 лет! По информации астрономов, она произошла в солнечном пятне диаметром, в семь раз превышающем диаметр Земли. В Северной Америке даже пропала радиосвязь. Энергетическое излучение от вспышек класса Х - самое мощное и влияет на работу спутников и энергосистем.