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На Солнце зафиксировали мощнейшую за последние 20 лет вспышку

На Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка за последние 20 лет! По информации астрономов, она произошла в солнечном пятне диаметром, в семь раз превышающем диаметр Земли. В Северной Америке даже пропала радиосвязь. Энергетическое излучение от вспышек класса Х - самое мощное и влияет на работу спутников и энергосистем.

Специалисты не исключают, что в ближайшие дни произойдет выброс плазмы, и на Земле случится геомагнитная буря.

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