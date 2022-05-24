На соцсферу в этом году Беларусь направляет почти половину бюджета - 45 %

Даже в самые трудные времена Беларусь не отказывалась от своей социальной политики. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества, а еще бесплатные образование, медицина. Такие инвестиции от государства - результат труда каждого белоруса, которые отчисляют налоги, тем самым выстраивая прочный фундамент для развития социально ориентированного государства. Пользуются такими благами наравне все граждане: те, кто работает и платит налоги, и те, кто приезжает из-за рубежа раз в полгода с белорусским паспортом, чтобы подлечиться. Бесплатно. Справедливо? Об этом рассуждают белорусы.Мнения собирала Юлия Рубцова.

Человекв центре социального государства

Человек всегда был и остается в центре белорусской государственности, именно поэтому столько внимания развитию социальной политики. Наша страна одна из немногих, что почти половину консолидированного бюджета направляет на соцсферу. В этом году это 45 %. Ощутимы затраты на образование и медицину.





На медицинудо 4 % всего ВВП

Для укрепления качества медицины государство выделяет до 4 % всего ВВП. И берет на себя абсолютно все затраты - от консультаций у терапевтов и узких специалистов до оперативных вмешательств. Даже в условиях коронавирусной инфекции лечились бесплатно и дома, и в стационарах. Вряд ли кто-то задумывался, в какую копейку обходится здоровье нации.

Средняя стоимость пребывания в палате интенсивной терапии может отталкиваться от цифры от 500 рублей в зависимости от медикаментов и помощи, которую необходимо оказать. Эта стоимость может возрастать. Равные гарантии

Удовольствие не из дешевых. Но белорусы привыкли, что государство вылечит, обучит, поддержит в случае декретного отпуска или по завершению трудовой деятельности. Сегодня равные социальные гарантии для каждого вне зависимости от процента налоговых отчислений или вовсе отсутствия таковых. Уровень безработицы в стране хоть и невысокий сегодня, он до 4 % к числу трудящихся, вопросам вовлечения граждан в экономику страны особое внимание.

Рост занятых в экономике обеспечивает укрепление социальных гарантий

Тех, кто временно остался без работы, государство наедине с проблемой не оставляет, помогает трудоустраиваться. Более того, направляет на это немалые деньги. Только в этом году на реализацию программного документа, который касается рынка труда и занятости населения, направят около миллиона.

Без постоянного места работы этот молодой человек с 2017 года. Причины более чем понятны - подвело здоровье, врачи поставили 3-ю группу инвалидности. Сегодня ограничения сняты, пару месяцев как в активном поиске своего рабочего места.

Началось давление, приступы, здоровье ухудшалось. Подрабатывал дворником в детском саду, потом еще где-то подмету, помогу, но постоянного заработка нет. Вячеслав Ващилин,замдиректора РНПЦ неврологии и нейрохирургии

В каждом регионе создана единая площадка - служба занятости. Здесь и выплаты по безработице и при переобучении. Поддержат даже начинающих предпринимателей субсидией. Условия есть, да и вакансий только в Минске больше 20 тысяч. Было бы желание.

Преимущество наших ярмарок вакансий в том, что это живое общение нанимателя и соискателя. Есть возможность уточнить характер работы, заработную плату, условия труда. Помимо живых мы проводим и электронные ярмарки. Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома





Но белорусов больше поражают подходы совсем не тех, кто временно остался без работы, а тех, кто и не стремится ее найти либо нашли за пределами страны. Казалось бы, там работаете, живете - там и лечитесь, но нет, едут за качественным и доступным в Беларусь.

"Если уезжает за границу на определенный промежуток времени (30-40 дней), то не вопрос. А когда человек живет там длительное время, стоит об этом задуматься".

"Несправедливо это, я считаю, что если ты патриот родины, ты должен пользоваться бесплатно, потому что отчисляет налоги все остальное за деньги. Там вам было хорошо, работали и платили там за все, и здесь платите".