На совещании в Совете Республики доложили о складывающейся обстановке по COVID-19 представители всех регионов

Основные усилия сейчас направлены на кампанию по вакцинации, защитить наиболее уязвимые контингенты. Это пожилые люди, лица, имеющие хронические заболевания. Очень радует, что и по Гродненской, и по Брестской областям уже достигнуты целевые цифры вакцинации как работников системы здравоохранения, так и работников системы социальной защиты, что фактически снижает риск неконтролируемого распространения инфекции именно среди наиболее уязвимой группы. Это пациенты с хроническими заболеваниями либо пожилые люди.

Владимир Караник, руководитель межрегионального штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции