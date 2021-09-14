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На совещании в Совете Республики доложили о складывающейся обстановке по COVID-19 представители всех регионов
Наличие сизов, лекарственных средств, коечный фонд и доступ к кислородным точкам. Готовность системы здравоохранения к сезонному росту респираторных заболеваний и COVID-инфекции сегодня обсуждалась на совещании в Совете Республики. Вопросы здравоохранения в Минске курирует уполномоченный представитель главы государства, председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Какая обстановка складывается в регионах - доложили ответственные по этому вопросу из каждой области (представители медвузов, медучреждений, Минздрава). По словам специалистов, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и регионах контролируемая.
Основные усилия сейчас направлены на кампанию по вакцинации, защитить наиболее уязвимые контингенты. Это пожилые люди, лица, имеющие хронические заболевания. Очень радует, что и по Гродненской, и по Брестской областям уже достигнуты целевые цифры вакцинации как работников системы здравоохранения, так и работников системы социальной защиты, что фактически снижает риск неконтролируемого распространения инфекции именно среди наиболее уязвимой группы. Это пациенты с хроническими заболеваниями либо пожилые люди.
Частый вопрос: какой вакциной прививаться? Поверьте, любой. Любой, которая ближе, которая вам нравится. И как можно быстрее. Вакцины есть в наличии, проблем с вакцинацией нет. Созданы прекрасные условия для вакцинации во многих не только медицинских учреждениях, но и дополнительных.
По словам специалистов, в этом году пиковые цифры заболеваемости предположительно будут ниже по сравнению с прошлым годом. Этому поспособствует массовая вакцинация населения.
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