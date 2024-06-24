На стадионе "Динамо" открыт постамент

Мы рады, что теперь люди, приходя на стадион, будут начинать с экскурсии. С победы, которую мы помним, которой гордимся и которая учит подрастающую молодежь о том, что наши клубы достигали таких высот.

Александр Бут-Гусаим, гендиректор Национального олимпийского стадиона "Динамо"

