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На стадионе "Динамо" открыт постамент
Олимпийский стадион "Динамо" продолжает получать поздравления с юбилеем. 12 июня легендарная арена, где состоялось немало побед белорусского спорта, отпраздновала 90-летие. А, пожалуй, один из самых ярких триумфов - победа команды "Динамо" в чемпионате СССР в 1982 году. Постамент в честь этой громкой виктории отечественного футбола был открыт накануне недалеко от исторической арки арены.
Мы рады, что теперь люди, приходя на стадион, будут начинать с экскурсии. С победы, которую мы помним, которой гордимся и которая учит подрастающую молодежь о том, что наши клубы достигали таких высот.
В торжественной церемонии приняли участие футболисты и тренерско-административный состав чемпионского "Динамо" 1982 года.
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