На стадионе "Динамо" открыт третий трудовой семестр - какая атмосфера царит на празднике?

На стадионе "Динамо" по-настоящему жарко! В Беларуси открыт третий трудовой семестр. Участие в празднике принимают более пяти тысяч бойцов студенческих отрядов. Программа насыщенная - от молодежного шествия до вечернего летнего фестиваля. Белорусов ждут интерактивные площадки, дегустация новинок отечественной продукции, вручение символичных трудовых путевок и многое другое.

Атмосфера потрясающая. Такого количества белорусских активистов в одном месте мы еще не встречали. Началось все с молодежного шествия.

В нем принимали участие бойцы и комиссары строительных, педагогических, сервисных, и других отрядов нашей страны. У всех в руках были транспаранты с изображением столичных объектов, которые в разные годы строили студенческие отряды.

Мероприятие зрелищное. Главное - атмосфера! У активистов настроение отличное, боевое - готовы делиться позитивом с окружающими. И не только - рассказывают о своем студотрядовском опыте.





Праздник масштабный: здесь работают интерактивные площадки, фуд-траки, можно дегустировать новинки продукции от отечественных производителей. Ну а все ключевые события проходят на главной сцене. Началось с того, что бойцам студотрядов вручили заветные трудовые путевки и тематическую атрибутику.