3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На стадионе "Динамо" открыт третий трудовой семестр - какая атмосфера царит на празднике?
На стадионе "Динамо" по-настоящему жарко! В Беларуси открыт третий трудовой семестр. Участие в празднике принимают более пяти тысяч бойцов студенческих отрядов. Программа насыщенная - от молодежного шествия до вечернего летнего фестиваля. Белорусов ждут интерактивные площадки, дегустация новинок отечественной продукции, вручение символичных трудовых путевок и многое другое.
Атмосфера потрясающая. Такого количества белорусских активистов в одном месте мы еще не встречали. Началось все с молодежного шествия.
В нем принимали участие бойцы и комиссары строительных, педагогических, сервисных, и других отрядов нашей страны. У всех в руках были транспаранты с изображением столичных объектов, которые в разные годы строили студенческие отряды.
Мероприятие зрелищное. Главное - атмосфера! У активистов настроение отличное, боевое - готовы делиться позитивом с окружающими. И не только - рассказывают о своем студотрядовском опыте.
Праздник масштабный: здесь работают интерактивные площадки, фуд-траки, можно дегустировать новинки продукции от отечественных производителей. Ну а все ключевые события проходят на главной сцене. Началось с того, что бойцам студотрядов вручили заветные трудовые путевки и тематическую атрибутику.
Со зрителями и участниками праздника мы с нетерпением ждем яркий open-air "Лето. Солнце. Студотряд". Это апогей вечера! На сцену выйдут популярные белорусские исполнители, музыкальные группы и кавер-бэнды. Хедлайнер - певец Фогель. Вход - свободный.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все