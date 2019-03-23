До начала II Европейских игр остается ровно 90 дней. В преддверии главного спортивного события четырехлетия на стадионе "Динамо" пройдет "Брайт фестиваль". Масштабное шоу с участием известных артистов состоится 11 мая.



Гостям предложат множество интерактивных площадок, на двух из которых выступят популярные эстрадные исполнители и кавер-бэнды. Пройдут встречи со звездами белорусского спорта, а также конкурсы, фотозоны, мастер-классы и фуд-корт. Хедлайнерами концертной программы фестиваля станут группы “J-Морс”, "Каста" и Светлана Лобода. Имя еще одного именитого гостя пока держится в секрете.



До начала фестиваля пройдет конкурс "Яркие люди". За рассказ об интересных персоналиях (не известных широкой общественности) десятка лучших получит бесплатный билет на фестиваль. Истории необходимо направлять на электронную почту организаторов фестиваля "Дирекция II Европейских игр" brightpeople@minsk2019.by.



