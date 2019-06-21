На стадионе "Динамо" шоу стартует в 22:00. Зрителей приглашают занимать места заранее

До старта церемонии открытия II Европейских игр остаются считанные часы. Транслировать яркое шоу на стадионе "Динамо" будут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Зрителей, которые будут наблюдать за представлением с трибун, приглашали занимать места заранее. Шоу, напомним, стартует в 22:00.



Прямо сейчас у одного из входов на национальный олимпийский стадионработает Евгений Перлин.(прямое включение)