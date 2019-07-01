3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На стадионе "Динамо" состоялась церемония закрытия II Европейских игр
Огонь II Европейских игр погас. Спортивный форум, который приняла наша страна, официально завершен. Церемония закрытия накануне вечером собрала не только 22 тысячи зрителей на трибунах национального стадиона, но и миллионы у экранов. Прямую трансляцию вели телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 5".
О том, как подводили итоги форума и кто стал хедлайнером церемонии, репортаж Лидии Заблоцкой. Церемония закрытия II Европейских игр началась за несколько часов до своего официального старта. И сразу национальным колоритом и атмосферой Купалья. Зажигали песнями сразу на нескольких локациях перед входом на стадион. На этот вечер "воздушная" библиотека стала и экраном, и главной сценой для более чем ста артистов.
Само шоу - продолжение церемонии открытия
Теперь зрители должны были прочувствовать ритмы Беларуси современной. Музыкальная часть церемонии действительно напомнила диджейский сет. И вновь чаша стадиона "Динамо" собрала 22 тысячи зрителей, и они действительно создадут настоящий жаркий танцпол.
Фактически каждый эпизод - в формате флешмоба под официальные треки форума
Так, зрители создавали феерию вместе с организаторами. И, конечно, не обошлось без объединяющей всю чашу волны. Старт самой церемонии был традиционно дан гимном Беларуси и парадом флагов и команд всех 50 стран-участниц. Сразу после гости церемонии продолжили совместное путешествие за мечтой. Легкий фидбэк в белорусскую классику в звучании Президентского оркестра, а дальше в унисон с Юзари пели не только тысяча голосов, как в песне, а сразу 22 тысячи. Буквально в режиме нон-стоп появлялись на сцене те, чьи песни - хиты и в Беларуси, и за рубежом. Так, до скорости в 140 разогнались вместе с IOWA и вместе с "Леприконсами" всем стадионом скандировали "Хали-гали".
Новые вызовы, которые спортсмены преодолели за время II Европейских игр, проходили по правилам честной борьбы
Как итог - первые два места в зачете за Россией и Беларусью. Братские страны на поле и такие близкие в политике. Церемонию закрытия посетил и Владимир Путин, что еще раз подчеркивает: Минск и Москва по-спортивному работают в команде и на результат. Рядом с президентами Беларуси и России расположился еще один важный гость - лидер Армении Армен Саркисян и Эмомали Рахмон. Таджикистан не участвовал в соревнованиях. И, тем не менее, страна наблюдала за играми. Хороший пример того, что большой спорт, как и большая политика, вне границ. И Беларусь всегда рада гостям с любой точки земного шара. Перед кульминационными мгновениями хедлайнеры вечера. Организаторы до последнего дня держали в тайне имя одного из хедлайнеров вечера. В дуэте с примой Большого Оксаной Волковой Николай Басков.
II Европейские игры дали старт ярким победам для тысяч спортсменов
Огонь погас, но Лесик вопреки всем ожиданиям улетел лишь в дополненной реальности. Огненный символ Игр, полюбившийся каждому белорусу, как приятное напоминание об уже завершившемся мультиспортивном форуме. II Европейские игры дали старт ярким победам для тысяч спортсменов. И подарили десяткам тысяч болельщиков и зрителей искренний восторг от международного праздника спорта.
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
Пограничникам Беларуси расширят полномочия
Лошица, парк Медвежино, парк Горького. Где еще в Минске появятся новые спортивные объекты
Минобороны Беларуси: Мы не видим желания стран Запада наладить двустороннее сотрудничество
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
В мире
Все
Большинство украинцев согласно на переговоры с Россией и хочет скорейшего окончания конфликта
В горах Турции пропали две белорусские альпинистки
Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS
Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера