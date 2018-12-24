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На стадионе "Заря" прошли "Рождественские гонки"

По-настоящему жарко накануне было на стадионе "Заря". Второй раз в истории здесь прошли "Рождественские гонки". Состязания подвели черту под всем сезоном. Соревновались автогонщики в двух классах - "Легенды СССР" и "Лайт". На победу претендовали порядка 28 автомобилей. В итоге самым быстрым в "Легендах" стал Кирилл Яловицин, а в классе "Лайт" - Виталий Мурылев.

Уже 13 января на стадионе "Заря" начнется чемпионат Беларуси, причем четыре зимних этапа, известные как "Горячий лед", пройдут здесь последний раз. Уже следующей зимой автогонки переедут в Стайки, а стадион прекратит свое существование. Еще три этапа ожидают автогонщиков летом.

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