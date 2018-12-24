На стадионе "Заря" прошли "Рождественские гонки"

По-настоящему жарко накануне было на стадионе "Заря". Второй раз в истории здесь прошли "Рождественские гонки". Состязания подвели черту под всем сезоном. Соревновались автогонщики в двух классах - "Легенды СССР" и "Лайт". На победу претендовали порядка 28 автомобилей. В итоге самым быстрым в "Легендах" стал Кирилл Яловицин, а в классе "Лайт" - Виталий Мурылев.

