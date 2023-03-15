На станции метро "Октябрьская" загорелся поезд. Узнали, что случилось

Столичные спасатели провели на станции метро "Октябрьская" тактико-специальные учения по ликвидации ЧС. Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По легенде учений, из-за неисправности электрооборудования состава на перроне станции "Октябрьская" загорелись второй и третий вагоны. При пожаре выделилось большое количестводыма, от чего некоторые пассажиры пострадали. Четверо из них находились без сознания в соседних с горящими вагонах. При этом возникло плотное задымление на станции и в переходе между станциями "Октябрьская" и "Купаловская". На линию "101" поступали звонки от пассажиров с сообщениями о пожаре.

Сотрудники МЧС отработали взаимодействие с администрацией и персоналом объекта по действиям в случае возникновения нештатных ситуаций. По сценарию, работники метрополитена эвакуировали 1000 человек, но в вагонах подвижного состава остались люди, и им требовалась помощь. Роль статистов выполняли курсанты Университета гражданской защиты. Работники МЧС спасли более 30 человек различными способами: при помощи носилок, масок для спасаемыхи других средств.





На месте учений был создан штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, где находящийся на месте руководитель учений усложнял вводные задачи для отработки навыков, проверял слаженность действий и грамотное принятие решений спасателями.