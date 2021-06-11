На станцию Минск-Пассажирский прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

Все-таки мы победили и дали мир и свободу не только нашей родной стране, но и многим другим странам, которые, к сожалению, сейчас этот факт хотят забыть. Но для нас неважно, помнят они это или нет, для нас важно, чтобы мы об этом помнили и помнили наши дети Такого количества многофигурных композиций в скульптуре нет ни в одном музее мира. И это как подтверждение: тема войны и память о Великой Победе для народов Беларуси и России особенно важная. Для нас 22 июня не просто начала Великой Отечественной, это день, когда были сделаны первые шаги в сторону геноцида белорусского народа. И помнить об этом должен каждый.





Наталья Бочарова, замминистра науки и высшего образования России

