На старте весенне-полевых работ аграрии Минской области. Расскажем, на какие отечественные сорта озимого рапса и ячменя делают ставку

Сельхозорганизации Минской области ждут старта посевной. Ночной минус не позволяет аграриям работать полноценно. Тем не менее, уже несколько районов начали яровой сев. Среди них Клецкий и Березинский. Общий же объем этой посевной - более 100 тыс. га. А вот наши ученые-аграрии работают круглый год. Среди актуальных задач - создание отечественных сортов озимого рапса и ячменя. Алексей Кондратенко расскажет о пробах земли вокруг Жодино, где работают ученые.

На старте весенне-полевых работ

Селекционно-семеноводческий центр - это начало всего растениеводства в Беларуси. Проще говоря, это истоки будущего хлебного поприща! Здесь изготавливают около 2,5 тыс. т оригинальных семян. Из них 600-800 т - яровые. Золотой фонд очищают, калибруют, обрабатывают инсектицидом и фунгицидом, а также микроэлементами. Так семена получает питание для роста.

Практически завершаем процесс протравливания семян, и активно проводится отгрузка в элитопроизводящие хозяйства. Уже элитхозам поступило порядка 150 т семян. В настоящий момент осуществляется процесс протравливания семян ярового рапса. В частности, сорта "Феникс". В поисках еще одной "птицы" отправимся в поля, где ученые выращивают озимые культуры. "Буслик" - сорт озимого ячменя - хорошо перезимовал. Вот-вот начнется вегетация. Александр Гвоздов, заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по земледелию





Одна из самых важных и востребованных в АПК! Культура, с которой начинается массовая жатва. Озимый ячмень - сорт "Буслік", который в зависимости от климатических условий дает более сотни центнеров с гектара.

В период низких температур было недостаточно снега, он прекрасно перезимовал. Что говорит о потенциале белорусских сортов, это первое зерно, которое поступает в закрома нашего государства. Эта культура позволяет растянуть период уборки. Наука не стоит на месте, в текущем году нами передано в сортоиспытание Республики Беларусь 5 новых сортов Александр Гвоздов, заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по земледелию

В лабораториях Научно-практического центра Академии наук по земледелию используют самые современные подходы и методики биотехнологического, генетического, биохимического анализа. Одна из принципиальных задач - ускорение селекционных процессов.





Так, получая осенью урожай в виде зерна, мы его проращиваем, получаем клоны, доводим до семенного потомства, и таким образом у нас за 9 месяцев проходит как будто несколько вегетационных периодов. Мы можем в лучшей степени проанализировать исходный семенной материал, и к весенней посевной уже выйти в поля и закладывать опыты с достаточным количеством семян по разным культурам. Елена Долгова, заведующая отделом НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Под урожай этого года государственный реестр нашей страны пополнился двумя десятками сортов отечественной селекции. Еще более 30 ученые передали на сортоиспытания.