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На старте весенне-полевых работ аграрии Минской области. Расскажем, на какие отечественные сорта озимого рапса и ячменя делают ставку
Сельхозорганизации Минской области ждут старта посевной. Ночной минус не позволяет аграриям работать полноценно. Тем не менее, уже несколько районов начали яровой сев. Среди них Клецкий и Березинский. Общий же объем этой посевной - более 100 тыс. га. А вот наши ученые-аграрии работают круглый год. Среди актуальных задач - создание отечественных сортов озимого рапса и ячменя. Алексей Кондратенко расскажет о пробах земли вокруг Жодино, где работают ученые.
На старте весенне-полевых работ
Селекционно-семеноводческий центр - это начало всего растениеводства в Беларуси. Проще говоря, это истоки будущего хлебного поприща! Здесь изготавливают около 2,5 тыс. т оригинальных семян. Из них 600-800 т - яровые. Золотой фонд очищают, калибруют, обрабатывают инсектицидом и фунгицидом, а также микроэлементами. Так семена получает питание для роста.
Практически завершаем процесс протравливания семян, и активно проводится отгрузка в элитопроизводящие хозяйства. Уже элитхозам поступило порядка 150 т семян. В настоящий момент осуществляется процесс протравливания семян ярового рапса. В частности, сорта "Феникс".В поисках еще одной "птицы" отправимся в поля, где ученые выращивают озимые культуры. "Буслик" - сорт озимого ячменя - хорошо перезимовал. Вот-вот начнется вегетация.
Одна из самых важных и востребованных в АПК! Культура, с которой начинается массовая жатва. Озимый ячмень - сорт "Буслік", который в зависимости от климатических условий дает более сотни центнеров с гектара.
В период низких температур было недостаточно снега, он прекрасно перезимовал. Что говорит о потенциале белорусских сортов, это первое зерно, которое поступает в закрома нашего государства. Эта культура позволяет растянуть период уборки. Наука не стоит на месте, в текущем году нами передано в сортоиспытание Республики Беларусь 5 новых сортов
В лабораториях Научно-практического центра Академии наук по земледелию используют самые современные подходы и методики биотехнологического, генетического, биохимического анализа. Одна из принципиальных задач - ускорение селекционных процессов.
Так, получая осенью урожай в виде зерна, мы его проращиваем, получаем клоны, доводим до семенного потомства, и таким образом у нас за 9 месяцев проходит как будто несколько вегетационных периодов. Мы можем в лучшей степени проанализировать исходный семенной материал, и к весенней посевной уже выйти в поля и закладывать опыты с достаточным количеством семян по разным культурам.
Под урожай этого года государственный реестр нашей страны пополнился двумя десятками сортов отечественной селекции. Еще более 30 ученые передали на сортоиспытания.
Особой урожайности в этом году ждут и от озимого рапса. Для нового питомника гибридизации этой культуры отвели 50 га, с которых планируют получить более 60 т чистых семян.
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