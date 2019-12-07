На стеклозаводе в Березовке начали выпускать стеклянных крыс и мышей ручной работы

Сувенирная продукция в виде символа наступающего года - давняя традиция предприятия. Специальный новогодний заказ выполняют только опытные мастера-стекловыдувальщики. Необходимую форму расплавленному стеклу они придают при помощи воздуха. За смену специалист изготавливает около трех десятков маленьких грызунов самой разной формы и цвета.



О технологии производства эксклюзивной продукции в репортаже Юрия Корнеловича. У мастера-стекловыдувальщика Валерия Багинского сейчас самая ответственная пора. Накануне новогодних праздников ему поручена филигранная работа. Из расплавленного стекла сделать фигурки крыс и мышей - символов нового, 2020, года. Воплотить все тонкости маленьких животных всего за несколько секунд - задача не из легких.



За смену мастер может сделать до 30 фигурок крыс. Объемы достаточно большие, учитывая, что весь процесс проходит вручную. Профессию стекловыдувальщика нельзя постигнуть в учебных заведениях. Стеклозавод готовит своих специалистов непосредственно на производстве. Только под руководством более опытных коллег можно научиться делать стеклянные шедевры. Валерий Багинский постигал все тонкости ремесла в течение 40 лет.



Традиция производства таких новогодних сувениров насчитывает более двух десятков лет. Причем, продукция, сделанная вручную, в последнее время становится все более популярной. А поэтому подготовительные работы на заводе начинаются еще с весны.



Прежде, чем стеклянные крысы попадают на реализацию, проходит много времени. Сначала над образами работают художники. Свои идеи они олицетворяют в пластилине. Затем подключаются мастера со своими предложениями. В результате получается вот такой символ будущего года.



Художник Евгений Латушко как раз и олицетворял образ маленького грызуна в трехмерной фигурке. Признается, процесс этот не быстрый, над материалом работал несколько месяцев. Новогодние стеклянные сувениры - это еще один этап в развитии предприятия. Рассчитаны они в том числе и на иностранных туристов. В связи с тем, что Лидский район в ноябре был включен в безвизовую зону, здесь прогнозируют повышенный спрос на такую продукцию.



В свою очередь художники предприятия приступили к разработке новых образов уже на 2021 год. Как известно, его символом станет бык.



