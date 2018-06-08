На столичных пляжах появились новые лежаки, детское оборудование и велопарковки

В Беларуси сохранится прохладная погода. Но уже к выходным температура вновь начнет расти. В жаркие дни особенно актуален пляжный отдых. Чтобы летний сезон прошел безопасно и комфортно, позаботились специалисты. На столичных пляжах появились новые лежаки, дополнительное детское оборудование, мусорные контейнеры и велопарковки. С паркингом для автомобилей вопрос пока открыт.